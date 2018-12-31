شاهدوا ألمع نجوم الكوميديا الناشئين في الهند بعرض أميت تاندون"!

​"فاني سايد اب" تقدم "أميت تاندون"

تقدّم "فيسينغ لايتس إيفنتس" أحدث نسخة من "فاني سايد اب" البرنامج الكوميدي الذي يقدّم ألمع نجوم الكوميديا الناشئين في الهند. ويختتم العرض الشهر الأول من 2019 مع نجم جديد من منطقة باتيالا "أميت تاندون"

ويشتهر أميت على الساحة الكوميدية الهندية باسم" ذا ماريد مان" - أي الرجل المتزوج. ويتناول الكوميدي في عرضه مشاكل الزوج والزوجة اليومية وتفاصيلها مثل التسوق والمكالمات الهاتفية وغيرها، والتي ستدخل الجمهور إلى عالم من الضحك والكوميديا.