شاهدوا الحفل الحي للنجم "لويس توملينسون" في دبي ضمن جولته العالمية

ليلة لا تنسى نعد بها محبّي "لويس توملينسون"، في كوكا- كولا أرينا دبي، ضمن الجولة العالمية للنجم السابق لفرقة "وان دايركشن". لا تفوّتوا فرصة السهر مع " توملينسون" الذي سيؤدي أشهر أغنياته، خلال الحفل الحي الذي تستضيفه دبي في 18 أبريل 2020.

جمع هذا الفنان الذي شارك في النسخة الإنجليزية من برنامج "إكس فاكتور" الملايين من المعجبين على امتداد العالم، خلال مشاركته ضمن فرقة "وان دايركشن" التي تُعتبر من أعظم فرق البوب على الإطلاق.

بعد فترة قصيرة من انفصالهم عنها، أطلق أعضاء الفرقة أعمالهم الفنية الخاصة، فكانت أول أغنية منفردة لـ "توملينسون" بعنوان "جاست هولد أون"، والتي وصلت إلى المرتبة الثانية على الموقع الموسيقي "يو كي سينغلز تشارت". هذه الانطلاقة الذهبية التي حققها في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، تلتها أغنية "باك تو يو" بالتعاون مع "بيبي ريكسا"، والتي اعتبرت ظاهرة في عالم الموسيقى.

الألبوم الفردي الأول المنتظر لهذا النجم، بعنوان "وولز"، سيصدر في يناير 2020، أي قبل أسابيع من حفله الحي في دبي، ما يعني أن نجم البوب ​​البريطاني سيؤدي أجمل الاغنيات المعروفة لفرقة "وان دايركشن"، إلى جانب أحدث أغنياته.

حددوا هذا التاريخ على لائحة مواعيدكم: 31 أكتوبر، لتكونوا ضمن الأوائل في حجز تذاكركم المبكرة لحفل "لويس توملينسون".

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