شاهدوا الصورة الأولى من أول عمل يجمع بين أحمد فهمي وهنا الزاهد

أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد

اجتمع الفنان أحمد فهمي مع خطيبته الفنانة هنا الزاهد في أول عمل لهما بعد الاعلان عن ارتباطهما مؤخرًا، وحمل المسلسل اسم "الواد سيد الشحات"، ومن المقرر أن يتم عرضه في موسم رمضان المقبل، لذا بدأ التصوير منذ الآن.

ولغايات تسويقية وإعلانية، شارك كل من فهمي وهنا الزاهد أول صورة من كواليس تصوير "الواد سيد الشحات" عبر حسابهما على موقع إنستغرام، ولاقت تفاعلًا لافتًا من قبل المتابعين، حيث تمنى لهما الجمهور النجاح والتوفيق في هذا العمل الجدد.

الجدير ذكره أن مسلسل "الواد سيد الشحات" من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وابراهيم خطاب، وتحت اشراف المخرج أحمد الجندي، وستكون الشركة المنتجة لهذا العمل هي شركة "سينرجي للإنتاج الفني.