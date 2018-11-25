شاهدوا بالصور: جودي ابنة أيمن زيدان من طليقته الفنانة نورمان أسعد، من تشبه أكثر؟

أيمن زيدان ونورمان أسعد

انتشرت خلال الفترة الماضية بعض الصور بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للشابة جودي ابنة الممثلة المعتزلة نورمان أسعد وطليقها الفنان القدير أيمن زيدان.

وأعادت هذه الصور فتح ملفات قديمة، حيث سلّط العديد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الضوء على علاقة أيمن زيدان ونورمان أسعد، حيث أنهما تزوجا بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "يوميات جميل وهناء"، ولم يدم الزواج طويلًا وانفصلا لأسباب مجهولة.

وعادا مرة أخرى وتزوجا بعد سنة من الانفصال، ودام هذه المرة الزواج لمدة 3 سنوات وانفصلا مرة أخرى بعد أن أنجبا ابنتهما الوحيدة جودي زيدان في عام 2003.

يذكر أن أيمن زيدان تزوج للمرة الأخيرة في عام 2007 من السيناريست المصرية نشوى زايد، ولا زال مستمرًا في هذا الزواج حتى الآن، وبالنسبة لنورمان أسعد فكانت قد تزوجت مؤخرًا من رجل أعمال إماراتي وأنجبت عدد من الأبناء، وحاليًا مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية.