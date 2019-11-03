شاهدوا بالفيديو: متسابق  في "ذا فويس" يقبّل يد أحلام أمام الجميع بعد أن قدمت له هذه الهدية!

شهد الجمهور العربي يوم أمس حلقة مثيرة وحماسية من برنامج "ذا فويس" في موسمه الخامس، وخطفت الفنانة أحلام الأضواء في مرحلة المواجهة بعد التصرّف الذي قامت به مع المتسابق أمجد ديب والذي لم يحالفه الحظ وانتهى مشواره في المنافسة على اللقب لهذا العام.

وبعد خروج المتسابق أمجد ديب من المنافسة في مرحلة المواجهة من برنامج "ذا فويس"، قامت أحلام بمعانقته مؤكدة له أنه موهبة فنية مميزة ولا يجب أن يحزن، وفاجأته بأنها ستقدم له دعمًا بسيطًا بعد البرنامج وستنتج له أغنية على حسابها الخاص، فكانت ردة فعل أمجد ديب قيامه بتقبيل يد أحلام أمام الجميع تعبيرًا عن شكره وامتنانه لها على هذه الهدية.

وتشارك أحلام في برنامج "ذا فويس" للمرة الثانية كمدربة إلى جانب كل من سميرة سعيد ومحمد حماقي وراغب علامة، وكانت في الموسم الماضي قد ربحت اللقب بعد أن نافست بفريقها مع باقي المدربين، من خلال الموهبة العراقية دموع تحسين.

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