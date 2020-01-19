شاهدوا ردة فعل عبد المجيد عبدالله بعدما فاجأه ابنه بعمل فني دون معرفته

فاجأ محمد عبد المجيد والده الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، وذلك عقب طرحه لأغنية جديدة بعنوان "يا بختي فيك"، ونشرها على موقع يوتيوب، وهو الأمر الذي أصاب الجميع بالاندهاش بما فيهم والده والذي أكد عند علمه بالموضوع أنه لم يكن يعرف أي شيء عن هذا العمل الفني.

وتعبيرًا عن ردة فعله تجاه هذا الأمر، نشر الفنان عبد المجيد عبدالله تغريدة عبر تويتر قال فيها: "والله معرف متى سجلها ومتى نزلها..المهم الله يوفقه مشوار يحتاج مثابرة"، وتابع أيضًا وقال: "أسأل عنه فالاستوديو ايش بتسوى..مرة اذاكر ومرة أتمرن".

والله معرف متى سجلها ومتى نزلها 😂😂😂المهم الله يوفقه مشوار يحتاج مثابره🌷🌷 — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) ١٩ يناير ٢٠٢٠

وعلى ما يبدو أن الشعور بالفخر والفرح ظل ملاحقًا لعبد المجيد عبدالله، حيث قام بمشاركة أغنية نجله الجديدة على توتير وعلق: "محمد عبد المجيد – يا بختي فيك (حصريًا) 2020".

محمد عبدالمجيد - يا بختي فيك (حصرياً) | 2020 https://t.co/Osvg5Fx5u4 عبر @YouTube — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) ١٩ يناير ٢٠٢٠

وكانت نهاية العام الماضي 2019 صعبة ومريرة على الفنان عبد المجيد عبدالله، حيث اضطر لإلغاء عدد من حفلاته في موسم الرياض بسبب وعكته الصحية وفي إحدى المرات شارك عبر البث المباشر من منزله، وفجع أيضًا بموت شقيقه الأكبر محمد في آواخر شهر نوفمبر الماضي.

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