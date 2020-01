تصريح صادم من فارس كرم عن السعودية يُشعل تويتر! (فيديو)

أبهرتني #السعودية_الجديدة برؤية ولي عهدها سمو الامير #محمد_بن_سلمان ، وأسعدت جدا بزيارتها والغناء فيها. جزيل الشكر لرائد صناعة الترفيه صاحب المعالي #تركي_آل_شيخ على اتاحة الفرصة لنا للقاء هذا الشعب الطيب المضياف. @turkialalshik

A post shared by Fares Karam | فارس كرم (@fareskaram) on Jan 7, 2020 at 8:25am PST