تصريح صادم من فارس كرم عن السعودية يُشعل تويتر! (فيديو)

أثار الفنان اللباني فارس كرم ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي واستطاع أن يتصدر محركات البحث في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد التصريح الصادم الذي أدلى به خلال لقاؤه الصحفي على هامش زيارته للملكة بهدف إحياء حفل غنائي هناك.

وأعلن الفنان اللبناني فارس كرم عن صدمته بعد وصوله للمملكة العربية السعودية، حيث قال: "تفاجأت بكل صراحة لأنه مش زايرها من قبل، كنت مفكر السعودية صحرا وقليل العالم اللي بتعرفني لأني ما بغني اللون القريب منن، بس نزلت بالمطار وشفت الناس عم تصورني ارتحت".

وبعد وصف فارس كرم للسعودية بالـ"صحراء"، انهالت الانتقادات اللاذعة عليه على موقع تويتر، ودشن النشطاء هاشتاج "فارس كرم"، وكتب أحدهم ردًا قاسيًا على تصريحات النجم اللبناني وقال: " فارس كرم طبيعي مصدوم جاي من بين زباله ومستنقع لبنان وانصدم من النظافه اللي شافها في السعوديه".

فارس كرم طبيعي مصدوم جاي من بين زباله ومستنقع لبنان وانصدم من النظافه اللي شافها في السعوديه #فارس_كرم



pic.twitter.com/8Uf8yDE39r — Tommy (@tttttt776) ١٩ يناير ٢٠٢٠

بينما كان البعض قد علق بسخرية قائلًا: " يعني شلون صحراء ...لونه اوروبي ولا امريكي صدقنا انه مايدري ...بس جنبنا ساكن ...!! يعني بنناديك في البر يغنيلنا ...؟؟؟؟ واضح انه مايداني السعوديه بس ذابحه الفقر وجاي عشان الدراهم".

يعني شلون صحراء ...لونه اوروبي ولا امريكي صدقنا انه مايدري ...بس جنبنا ساكن ...!! يعني بنناديك في البر يغنيلنا ...؟؟؟؟



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واضح انه مايداني السعوديه بس ذابحه الفقر وجاي عشان الدراهم هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه #فارس_كرم https://t.co/ONKMjGIC71 — عـسـره🦋 (@KrzQht) ١٨ يناير ٢٠٢٠

والجدير ذكره أن الفنان اللبناني فارس كرم كان قد شارك بداية هذا العام في إحياء حفل غنائي إلى جانب عدد من النجوم مثل يارا ومروان خوري وكارول سماحة ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود.

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