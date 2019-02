View this post on Instagram

مفاجأة رائعة من الصديق يوسف نبيل للقطات مختلِفة من ألبوم يوم ورا يوم.. تُنشر للمرة الأولى.. شكراً يوسف أنا فخورة بك @mryoussefnabil

Feb 5, 2019