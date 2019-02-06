سميرة سعيد

عادت الفنانة المغربية سميرة سعيد بالزمن للوراء، وذلك بعدما قامت بمشاركة مجموعة من الصور الخاصة بفيديو كليب "يوم ورا يوم" والذي تم تصويره قبل 17 عامًا، وكانت وقتها قد تشاركت في الأغنية مع الشاب مامي في عام 2002.

وقد كشفت سعيد عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، عن صور جديدة، أكدت أنها أول مرة تظهر للنور من فترة تصوير ألبوم "يوم ورا يوم"، ووجهت الشكر لمصور فوتوغرافي يدعى يوسف نبيل.

وقالت سعيد: "مفاجأة رائعة من الصديق يوسف نبيل للقطات مختلِفة من ألبوم يوم ورا يوم.. تُنشر للمرة الأولى.. شكراً يوسف أنا فخورة بك".

الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى تقوم فيها سميرة سعيد بمشاركة لقطات وصور من أعمال قديمة، حيث أنها على الدوام تقوم بهذا الأمر عبر حساباتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وهو الشيء الذي يلاقي تفاعلًا لافتًا من قبل محبيها ومتابعيها.