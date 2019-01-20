شاهدوا كيف ردت هيفاء وهبي على صورة شيماء سيف في تحدي العشر سنوات!

تحدي العشر سنوات المستقبلي من قبل شيماء سيف مع الفنانة هيفاء وهبي

انتشر مع مطلع العام الجديد تحدي من نوع مختلف عن ما سبقه، وهو تحدي العشر سنوات، وكان العديد من نجوم الفن قد شاركوا صورًا لهم قبل وبعد مرور العشر سنوات عبر صفحاتهم على مواقع التواصل، والبعض اتخذ الأمر لبث البهجة ورسم الضحكة كما فعلت شيماء سيف الممثلة الكوميدية المصرية.

وكانت شيماء سيف قد شاركت عبر حسابها على موقع إنستغرام صورة لتحدي العشر السنوات، لتظهر في 2018 بشكلها الحالي، وفي عام 2028 تتحول إلى هيفاء وهبي وتصبح رشيقة وتخسر وزنها، وتركت تعليقًا قالت فيه: "تحدي العشر سنوات بس للمستقبل مفيش مستحيل".

فكانت المفاجأة هي أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ردت على صورة شيماء سيف وتركت لها تعليقًا قالت فيه: "أنا بحبك كتير انتي عندي احلا الناس ومصدر فرحة وجمال من جوا ومن برا".

على صعيد آخر، كانت الفنانة هيفاء وهبي قد أثارت الجدل مؤخرًا في آخر مقابلاتها التلفزيونية، حيث اعترفت بشكل صريح أنها لديها أصدقاء من الشواذ ويحبونها جدًا، وليس لديها أي مشكلة في التعامل معهم والإعلان عن علاقتها بهم، مما تسبب لها بالعديد من الانتقادات والتعليقات التي أبدت استغرابها من الأمر.

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