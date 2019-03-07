شاهدوا ماذا قالت أحلام عن كايلي جينر التي أصبحت أصغر مليارديرة في العالم

أحلام

شاركت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي متابعيها ردة فعلها على خبر حلول كايلي جينر في المركز الأول ضمن قائمة مجلة فوربس للمليارديرات الأصغر عمرًا، وكتبت رأيها حول الأمر في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر.

وقالت أحلام في تغريدتها: " أصبحت اصغر مليارديره في العالم لانها عملت براند خاص فيها للمكياج واكتسحت العالم به بذكائها ومجتمعنا العربي مازال غير مستوعب كيف ان تكون فنانه عربيه لها جمهور كبير ان تجمع بين الفن والعطور والمكياج وبوتيكات يعطيكم العافيه . ان نبدء من الصفر خير من ان لا نبدء".

اصبحت اصغر مليارديره في العالم لانها عملت براند خاص فيها للمكياج واكتسحت العالم به بذكائها ومجتمعنا العربي مازال غير مستعوب كيف ان تكون فنانه عربيه لها جمهور كبير ان تجمع بين الفن والعطور والمكياج وبوتيكات يعطيكم العافيه . ان نبدء من الصفر خير من ان لا نبدء #درر_الكلام — A7lam أحلام (@AhlamAlShamsi) ٦ مارس ٢٠١٩

ولكن في المقابل، لم تكن تعليقات متابعي الفنانة الإماراتية تتفق معها في رأيها، حيث عبّر البعض عن وجهة نظره أن كايلي جينر ليست فنانة وركزت على ما تهتم به وهو المكياج والعطور ونجحت في هذا المجال، بينما الفنانات العربيات بمجرد دخولهن هذا المجال يتم إهمال الجانب الفني بشكل واضح، وهذا ما كان يريد الغالبية توصيله لأحلام.

الجدير بالذكر أن الفنانة أحلام ستكون على موعد مع أهل الرياض في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في الحفل الذي سيقام في الـ21 من شهر مارس برعاية الهيئة العامة للثقافة والترفيه.