شاهدوا ماذا قالوا أبناء الممثلة المصرية انتصار عن مشاهدتها للأفلام الإباحية!

في مرة من المرات، أثارت الفنانة المصرية انتصار المعروف عنها خفة ظلها وروحها المرحة الجدل بشكل كبير خلال تواجدها في برنامج "توك شو" حمل اسم "نفسنة"، وذلك بعد أن اعترفت على العلن أنها تشاهد الأفلام الإباحية مع تأكيدها أنها تفعل ذلك لأنه أمر طبيعي بالنسبة لها وبأنها تدعم التثقيف الجنسي.

وفي لقاء مع شاهيستا ابنة الممثلة انتصار، والتي حلت ضيفة على فضائية "الحدث اليوم"، علقت على اعتراف والدتها في مشاهدة الأفلام الإباحية، مؤكدة أنه أمر خاص بها، ولكن في نفس الوقت هي لا تتفق مع مشاهدة والدتها لهذه الفئة من الأفلام.

من جهته، قال ممدوح نادر نجل الفنانة انتصار، أن والدته لا تشاهد الأفلام الإباحية، وعندما تحدثت عن ذلك في برنامج "نفسنة"، كان الأمر مجرد دعابة وفي إطار الكوميديا.

على الصعيد الفني، شاركت الممثلة انتصار في آخر أعمالها السينمائية من خلال فيلم "خيال مآتة" مع النجم أحمد حلمي، ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وغيرهم من نجوم الكوميديا في مصر.

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