شاهد أبرز النجوم العرب في كوكا كولا أرينا دبي

يستضيف "كوكا كولا أرينا" حفلاً للمواهب المصرية في 22 نوفمبر. وستشارك مجموعة من أبرز الفرق والمواهب هذا الحفل المميّز، بعنوان "واي نات! مهرجان مزيكا"، الذي يُقام للمرّة الأولى.

يُعدّ هذا الحفل جزءاً من "واي نات! يولو" الذي يحتفي بالحياة، ويضم عروضاً لفرقة كايروكي، وديسكو مصر، وغيرهما. وستقدّم الفرق أبرز الأغاني التي اشتهرت بها. اكتشف المزيد حول الفرق المشاركة، واحصل على التذاكر من جدول فعاليات دبي.

كايروكي

استوحت هذه الفرقة اسمها من مدينة القاهرة، وهي من أبرز فرق الروك في مصر. دخلت الفرقة إلى الساحة الموسيقية في عام 2003 مع إطلاق مجموعة من الأغاني المنفردة مثل "يا الميدان"، والتي شاركت فيها المغنية المتقاعدة عايدة الأيوبي. كما انضم أمير عيد، وشريف هواري، وتامر هاشم، وشريف مصطفى، وآدم الألفي ليقدموا أغاني من ألبوماتهم الستة، وأغاني منفردة من مجموعتهم الأخيرة مثل "أبناء البطة السودة".

شارموفرز

اجتمع أحمد بهاء ومحمد الأركان في عام 2012 لإنشاء فرقة "شارموفرز"، التي تجمع بين موسيقى الريجي والروك مع بعض لمسات الهيب هوب. قدّمت الفرقة حفلات عدّة في العديد من أنحاء العالم والكثير من الأغاني الناجحة مثل "خلاص هيسيطر"، و"زامبا" التي أُطلقت في ألبومهم الأخير الذي أُطلق عام 2019 بعنوان "انفصام". تشتهر فرقة "شارموفرز" بأنغامها الحيوية التي تُشعل الأجواء.

مسار إجباري

انطلقت فرقة "مسار إجباري" في الاسكندرية في عام 2005 وقد كان لها تأثير كبير على الساحة الموسيقية في مصر. تحدّت هذه الفرقة الأعراف الاجتماعية من خلال اسمها، وكلمات أغانيها. وقد قدّمت الفرقة أغاني ذات كلمات وأنغام وصور مميزة وحصدت نجاحات عالمية. تجمع الفرقة بين الموسيقى الشرقية والغربية، و بين الثقافتين بطريقة فريدة.

محمود العسيلي

يشتهر محمود العسيلي، الملحن والمغني بمجموعة من الأغاني المعروفة مثل "حلم بعيد"، و"إنتي يا أنا. استعد للرقص على أنغام أبرز أغاني هذا النجم المميّز.

H.O.H

عندما يجتمع ثلاثة من أبرز الموسيقيين من عدّة مجموعات لإنشاء فرقة، لا شك في أن النتيجة تكون مبهرة، وهذا ما حصل مع H.O.H. تضم الفرقة هاني الدقاق من "مسار إجباري" ، وهاني عادل من "وسط البلد"، وأوسو لطفي، الذي يُعد من أمهر عازفي الغيتار في مصر. ترتكز الفرقة على مواهب الفنانين وخبرتهم لتكون النتيجة تعاوناً مميّزاً.

ديسكو مصر

تضع فرقة "ديسكو مصر" لمسة من الديسكو على الموسيقى الشرقية و تضم الدي جي عمرو عماد ومصطفى شريف، وقد باتت من أبرز الفرق الموسيقية في مصر. وتُعد موسيقى فرقة "ديسكو مصر" مناسبة لكافة الأذواق وهي أفضل طريقة لاختتام هذا الحفل المميّز.

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