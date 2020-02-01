شاهد: أحدث إطلالات مايا دياب الساحرة على (إنستجرام)

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إ(نستجرام)، صورة جديدة لها.

وظهرت مايا دياب فى الصورة بإطلالة جذابة واعتمدت في جلستها التصويرية اثناء صعودها على درجات السلم خلال تواجدها داخل منزلها.

وارتدت مايا دياب فستانا باللون الأبيض قصير بدون أكمام، وجاكيت فرو باللون البنفسجي، واتسم التصميم بأنه جمع بين الأناقة والبساطة.

واعتمدت مايا دياب، على ترك شعرها على كتفيها، ووضعت بعض اللمسات من الماكياج التي تماشت مع لون بشرتها بالالوان الترابية .

يذكر أن احدث أعمال المطربة اللبنانية مايا دياب، كليب (يا نور العين)، والذى حقق نجاحًا كبيرًا وحصل حوالى 3 ملايين و600 ألف مشاهدة على يوتيوب.