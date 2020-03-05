شاهد أحدث إطلالة لمي سليم و ابنتها: (أحلى إحساس في الدنيا)

ظهرت الفنانة مي سليم في صورة جديدة مع ابنتها، وظهر الثنائي في إطلالة مميزة، إذ بدت مى سليم أنيقة في اللون الأسود، وبشعر قصير، وارتدت ابنتها بدلة وقبعة كلاسيكية.

وظهرت مي في الصورة وهي تنظر لابنتها وأخرج كلاهما لسانهما لبعضهما البعض، وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر (إنستجرام):(أحلى إحساس في الدنيا وانتي معايا بحبك يا أغلى حاجة في حياتي وكل حاجة، ربنا يحفظ كل ولادنا، كل سنة وكل أم طيبة وبخير).

وانضمت الفنانة مى سليم إلى فريق عمل مسلسل (خيط حرير) الوالمقرر عرضه في شهر رمضان من بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.