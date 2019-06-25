شاهد: أحدث ظهور لـ(عيون جورج وسوف) و شبهها لوالدها لايوصف

ظهرت عيون ابنة النجم السوري جورج وسوف في صور جديدة، نشرتها والدتها، بطلة الراليات القطرية ندى زيدان، وذلك من أجوا الاحتفال بانتهاء السنة الدراسية.

عيون اصبحت أقرب شبهاً لوالدها بشكل كبير، وذلك بحسب آراء محبي سلطان الطرب، ومتابعي ندى التي حرصت على اظهار اسم ابنتها في شهادتها الدراسية (عيون وسوف)، متوقعين أن يزداد هذا الشبه مع تقدم عمرها، حسب موقع دنيا الوطن.

يُذكر أن جورج وسوف تزوج من ندى زيدان 2014، ورُزِقَ منها بـ(عيون) أكتوبر 2015، حيث انفصل الزوجان، واحتفظت الأم بحضانة الطفلة بعد دعوى قضائية رفعتها على سلطان الطرب، وهي الابنة الوحيدة للنجم السوري، حيث أن لديه ثلاثة أبناء من زوجته الأولى شاليمار وهم (وديع، حاتم و جورج جونيور).