شاهد أول ظهور لـ داليا إبراهيم بعد 10 سنوات من الغياب

تطَّرقت الفنانة المصرية، داليا إبراهيم، للحديث عن مشهدها الجريء في فيلم "كلمني شكرًا" رغم مرور 12 عامًا على عرضه، وذلك خلال أحدث ظهور تلفزيوني لها.

حلَّت داليا إبراهيم ضيفةً في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، وتحدَّثت عن مشهدها الجريء الذي جمعها بالفنان عمرو خليل في فيلم "كلمني شكرًا"، الذي عرض عام 2010، مُشيرةً إلى أنها رفضت تأدية المشهد في بادئ الأمر، إلَّا أن مخرج العمل خالد يوسف أقنعها بأدائه.

وأوضحت أن المشهد "عمل قلق جامد"- على حد تعبيرها- بسبب الانتقادات التي طالته، فقد صوَّر لحظة حميمية جمعت الشخصيات التي جسدها كل من داليا وعمرو خليل على سرير النوم.

على صعيد آخر، أوضحت داليا أن قرار ابتعادها عن التمثيل منذ 10 سنوات لم يكن بناءً على رغبةً منها، بل بسبب شح الأدوار المعروضة عليها، مُلقيةً اللوم على المخرجين والمنتجين الذين استثنوها عن أعمالهم، حينها قررت أخذ طريق آخر للعيش، فقد شغلت عدة وظائف من بينها العمل في السياحة والمحاماة.

أما في الوقت الحالي، كشفت أنها كتبت ثلاثة سيناريوهات ورواية قيد النشر.

والجدير بالإشارة إلى أن داليا تغيَّبت عن الساحة الفنية منذ 10 سنوات، وأعلنت اعتزالها التمثيل للتفرغ لحياتها الشخصية والأسرية في ديسمبر 2020، أي بعد 29 عامًا من مسيرتها الفنية، التي خلدت بـ 40 مسلسلًا و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة وعدد من الدوبلاج.

يذكر أن داليا إبرهيم بدأت التمثيل في سن صغيرة، حيث اكتشفها الفنان محمد صبحي وقدمت معه مسرحية "ماما أمريكا" و"بالعربي الفصيح"، وكانت بداية شهرتهما عندما شاركت في مسلسل "يوميات ونيس".

ومن أبرز الأعمال التي قدمتها داليا في السينما والدراما: "دعاء" و"قشر البندق" و"القتل اللذيذ" و"مبروك وبلبل" و"شباب رايح جاي" و"كلمني شكرًا" و"الحسن البصري" و"حرس سلاح" و"أبيض في أبيض" و"الليل وآخره" مع يحيى الفخراني، و"كناريا وشركاه" و"الدم والنار" مع فاروق الفيشاوي.