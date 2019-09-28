شاهد: إطلالة جريئة لدينا الشربيني في ختام مهرجان الجونة

تألقت الفنانة دينا الشربيني، على السجادة الحمراء لحفل ختام السينمائي في مهرجان الجونة في دورته الثالثة، بفستان قصير باللون الـ(فوشيا،) وتميز التصميم بقصة الكتف الرفيع الواحد، وذيل صغير منسدل من جانب واحد.

واختارت تصفيفه الشعر المموج المرفوع والمنسدل للخلف، ومكياج ناعم بالألوان الترابية، وأكملت الإطلالة بـ(كلاتش) صغيرة الحجم، وحذاء مفتوح بالألوان الأسود مزين برباط الكاحل، حسب موقع مصراوي.

وأسدل الجونة السينمائي الستار على نسخته الثالثة أمس الجمعة، بعروض لسبعة أفلام، كما يشهد الحفل منح جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان محمد هنيدي، والمخرجة والمنتجة الفلسطينية مي مصري.