شاهد: إليسا تشارك متابعيها بأجواء الكريسماس في منزلها

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، زينة الكريسماس والديكورات في منزلها، للاحتفال بالكريسماس هذا العام، مع معجبيها عبر حسابها على (تويتر)، وهو جزء من عادتها لإطلاع جمهورها العريض ومحبيها على تفاصيل يومها.

ونشرت إليسا الصورة عبر حسابها الرسمي على (تويتر)، وعلقت عليها :(أخيرا انتهيت من تزيين منزلي)، وظهرت في الصورة شجرة كريسماس عملاقة، وظهرت زينة الكريسماس عبر طاولة الطعام، لتوحى بأجواء احتفالية، حسب موقع اليوم السابع.

ومن جهة أخرى، عبرت النجمة اللبنانية اليسا عن أمنيتها بأن تكون ليلة عيد الميلاد بداية جديدة لانتهاء الأزمات التي يمرون بها من خلال الصلاة، وغردت اليسا على حسابها بموقع (تويتر)، قائلة: (ليلة عيد الميلاد ليلة صلاة ورجاء.. ورغم كل اللى مرينا به، اليوم خلونا نصلي، لكل عائلات الشهداء، لكل الفقراء والمحتاجين، لكل الناس اللي عاشوا الويلات هذه السنة.. يمكن مشاكل الحياة نسّتنا الإيمان، الليلة خلينا نستعيد الايمان لأن الصلاة بتعمل عجايب).