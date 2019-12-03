شاهد: الشيخوخة تنال من جمال رغدة في آخر إطلالاتها

صدمت الفنانة السورية رغدة جمهورها في أحدث ظهور لها بعدما ارتسمت ملامح الكبر على وجهها، بعد غياب عن الساحة لمدة طويلة.

ونشر الفنان والمنتج المصري تامر عبدالمنعم صورة جديدة له برفقة رغدة، عبر خاصية (ستوري) على موقع (فيسبوك).

وظهرت رغدة وقد تمكّنت الشيخوخة من ملامحها، رغم وضعها لمساحيق التجميل واعتمادها على شعر كيرلي، إلا أن تقدّمها في العمر لفت الأنظار إليها، حسب موقع دنيا الوطن.

وكانت قناة (الحياة)، قد بدأت السبت الماضي، في عرض أولى حلقات مسلسل (الضاهر) الذي تخوض بطولته الفنانة رغدة والنجم محمد فؤاد، وذلك بعد عدة تأجيلات كثيرة.

وتدور أحداث المسلسل في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث يعيش ضابط شرطة بمنطقة الضاهر، ويتمتع بقدر كبير من الاحترام ممن حوله بسبب علاقته الطيبة بهم، حيث تجمعه علاقة حب مع فتاة يهودية، و تتوالى الأحداث في إطار اجتماعي.

ومسلسل الضاهر من إنتاج تامر عبد المنعم، ويشارك في بطولته كل من: محمد فؤاد، وحسن يوسف، والفنانة رغدة، وتامر عبدالمنعم، ومادلين طبر، وإنجى شرف، وفريال يوسف، وآخرين. ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإنتاج تامر مرسى وتامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.