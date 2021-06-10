شاهد: الظهور الأحدث لشمس البارودي و زوجها حسن يوسف

ظهرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي في صورة جديدة التقطتها على طريقة السيلفي مع زوجها النجم الكبير حسن يوسف في أحدث ظهور لها منذ فترة كبيرة، والتي تداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت كثير من الإعجاب والتعليقات التي تشيد بجمالها والتي أكدت إنها لازالت تحتفظ بجمالها الطبيعي.

وقال أحد المعلقين على الصورة عبر موقع تويتر :(لسة زي القمر السنين مغيرتش فيها حاجة)، فيما قال أخر:( كنت احب جمالها في شبابها ولازالت جميلة حتي لو عدي 100 سنة)، وجاء تعليق أخر كالتالي :( جميلة جدًا حتى وهي كبيرة بالسن ووجها بشوش ومليان حيوية ماشاء الله)، حسب موقع اليوم السابع.

وتبلغ شمس البارودي بالوقت الحالي 75 عامًا، فهي من مواليد 4 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1945، وتعتبر نادرة الظهور الإعلامي، إلا أنها قبل حوالي عام قررت الرد على أنباء عودتها للتمثيل مجددًا بعد سنوات من الاعتزال، حيث قالت في مداخلة بأحد البرامج إنها قررت الاعتزال منذ أكثر من 37 عامًا، ولكنها لا تفكر في العودة مرة أخرى للتمثيل، ولفتت إلى أنها تركت مجال التمثيل قبل ولادة ابنها الأصغرعمر حسن يوسف.

واعتزلت شمس البارودي الفن في بداية الثمانينات بعد آخر أفلامها (اتنين على الطريق)، وارتدت الحجاب والنقاب لفترة واعتزلت الأضواء منذ ذلك الوقت، وكان آخر ظهور لها قبل حوالي عامين مع أسرتها، قبل أن تعود للظهور في الصورة الجديدة.