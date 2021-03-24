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شاهد: الظهور الأحدث ليارا قبيل احيائها حفلا افتراضيا

منشور 24 آذار / مارس 2021 - 03:05
يارا
يارا

نشرت الفنانة يارا صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) ، وهي مرتدية الكمامة. 

و تستعد الفنانة اللبنانية يار، لإحياء حفلا افتراضيا عبر الإنترنت، وذلك يوم الجمعة المقبل 26 مارس آذار الجاري. 

وينطلق الحفل اعتبارًا من الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، و7:30 مساءً بتوقيت مصر ولبنان. 

كانت آخر أعمال يارا الفنية كليب (شو بدو) الذي طرحته في منتصف شهر يونيو/حزيران عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات (يوتيوب).

أغنية (شو بدو) باللهجة اللبنانية وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان طارق أبو جودة وتوزيع عمر صباغ.

 

 

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