شاهد: الظهور الأحدث ليارا قبيل احيائها حفلا افتراضيا

نشرت الفنانة يارا صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) ، وهي مرتدية الكمامة.

و تستعد الفنانة اللبنانية يار، لإحياء حفلا افتراضيا عبر الإنترنت، وذلك يوم الجمعة المقبل 26 مارس آذار الجاري.

وينطلق الحفل اعتبارًا من الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، و7:30 مساءً بتوقيت مصر ولبنان.

كانت آخر أعمال يارا الفنية كليب (شو بدو) الذي طرحته في منتصف شهر يونيو/حزيران عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات (يوتيوب).

أغنية (شو بدو) باللهجة اللبنانية وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان طارق أبو جودة وتوزيع عمر صباغ.