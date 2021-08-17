شاهد الظهور الأول لحبيبة أراس بولوت بعد الانفصال.. والصحافة تستفزها!

انفصل النجم التركي أراس بولوت عن حبيبته الممثلة التركية بيغا أونال بعد ست سنوات على علاقتهما الغرامي، وذلك تزامنًا مع الشهرة الكبيرة التي حصدها النجم في مسلسله التلفزيوني الشهير "الحفرة".

وفي أول ظهور لها، بدَّت بيغا أونال متوترة وغاضبة مع تهاتف الصحفيين ومصوري الباباراتزي لالتقاط الصور له وأخذ تصريحات منها حول أسباب انفصالها، حيث حاول أحد الصحفيين سؤالها عن سبب الانفصال، وقال: "لو أننا سألنا عن سبب إنفصالك عند السيد آراس يا سيدتي.. يُقال أنه بدأ علاقة مع السيدة داملا سونماز.. سيدة بيجي لو أنك قمتي بتصريح قصير على الأقل؟".

ولم ترغب أونال بمنح الصحفيين أي تصريح، واندفعت بتجاه سيارتها بسرعة، ثم طرقت الباب بعنف وقادت سيارتها مسرعة.

ويجدر الإشارة إلى أن الثنائي لم يخرجا لإعلان انفصالهما نهائيًا، لكن حين النظر إلى حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، نلاحظ عدم احتوائه على صور تجمعهما، كما ألغيا متابعة أحدهما الآخر، ما يؤكد على خبر انفصالهما.

وفي الأسابيع الماضية، التقت بيغا أونال بالصحفيين الذين طرحوا عليها سؤالًا حول موعد زواجها من بولوت، لتجيب: "استمر في طرح نفس السؤال واحصل على ذات الإجابة، من فضلك لا تسأل ذلك مرة أخرى".

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي ينفصل فيها الثنائي، حيث قرر النجم الشهير بـ"الأمير بيازيد" الانفصال عن الفنانة بعد قصة حب استمرت لـ3 سنوات ورجح الإعلام السبب؛ لغيرته على حبيبته، نظرًا لقوة المشاهد الحميمية التي جمعتها بالفنان التركي محمد جونسور الشهير بـ"الأمير مصطفى" ضمن أحداث فيلمهما "سيد النوارس".