شاهد الظهور الأول لزوج زارا البلوشي الثالث.. ومتابع "ماتقدر تعيش بدون رجال"

اشعلت الممثلة العُمانية- الباكستانية زارا البلوشي مواقع التواصل الاجتماعي بكشف لمحات عن زوجها الثالث الذي أخفته عن وسائل الإعلام.

شاركت زارا البلوشي متابعيها عبر خاصية "إنستغرام ستوري" صورة تجمعها مع زوجها الثالث وهما يرتديان ملابس مطابقة، فاختارا تيشيرت باللون البيج وبنطال جينز أزرق فاتح وأحذية رياضية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع صورتها، فكتبت إحدى المتابعات: "ماتابت بعد ماصار فيها من زواجاتها السابقة!! الواحد يكبر ويتعلم من اخطائة ولايكررها!! وهذه تعيدها!".

وعلَّقت أخرى: "في ناس الامان بالنسبه لهم مو فلوس ولا صحة ولا بيت ولا اهل مايشوفونه الا بالرجل ، واعتقد زارا من هالنوع ! ماتقدر تعيش بدون رجال!".

زارا البلوشي تعلن زواجها مرة ثالثة

وقد أعلنت البلوشي خبر خبر ارتباطها رسميًا في منشور مفاجئ ردَّت فيه على إحدى معجباتها التي سألتها: " وكتب: "متابعينك يحبوا يفرحوا لك من خو خطيبك الباكستاني، لأنك قلتي انك ارتبطتي؟".

وجاء رد الفنانة، المولودة والمقيمة في السعودية، كالتالي: "الحين صار زوجي، وإذا قلت لكم مين ما راح تعرفونه".

وقد قضت البلوشي شهر عسلها في المالديف، فقد شاركت العديد من الصور ومقاطع الفيديو لإجازتها الشاطئية.