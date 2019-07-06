شاهد الظهور الأول لعادل إمام بعد شائعات تدهور صحته

حرص الفنان المصري عادل إمام، على تقديم واجب العزاء في زميله الراحل عزت أبو عوف، والذي أُقيم داخل مسجد الشرطة، بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وكان حضوره بمثابة رد على شائعات معاناته من أزمة صحية.

وصل إمام بعد أذان المغرب مباشرة، في أول ظهور له منذ الشائعات التي طالته بتدهور حالته الصحية، إلا أن حضوره وتقديمه لواجب العزاء لشقيقات الراحل وابنته مريم وزوجته أميرة نفى كل ما نشر في السابق، حسب موقع دنيا الوطن.

وقوبل إمام الذي بدا بصحة جيدة، بترحيب كبير من الحضور وجلس بجواره مصفف الشعر محمد الصغير وبعد عشر دقائق تحركا معاً لغرفة ملحقة بالقاعة بعيداً عن الزحام.