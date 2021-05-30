شاهد الظهور الأول لـ ليلى عبدالله بعد إزالة الفيلر.. أكثر جمالًا ونعومة

خضعت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله لعملية إزالة الفيلر من شفتيها بعدما تسبب لها بالألم والتهابات أدَّت إلى تغيُّر شكلها، وقد شاركت متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" إجراءات خضوعها للعملية وصورة لمادة الفيلر التي استخرجتها من شفتيها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للظهور الأول لليلى بعد إزالة مادة الفيلر، حيث بدت أجمل وبملامح أكثر نعومة، بعدما كانت مثار سخرية وانتقاد عقب خضوعها لإجراءات تجميليلة مبالغ فيها من حقن البوتوكس والفلير.

وأشادت إحدى المتابعات بجمال ليلى عبدالله، وعلَّقت: "وااايد احلى.. الشفايف الكبيرة كانت مصغرة عيونها بشكل كبير".

وكتبت أخرى: " ماكو احلى من الجمال الطبيعي".

ليلى عبدالله تخضع لعملية إزالة فيلر

ويجدر الإشارة إلى أن ليلى تعرّضت للانتقاد في الآونة الأخيرة بسبب شكلها الغريب الذي أرجعه البعض لمبالغتها في الخصوع لإجراءات التجميل مثل البوتكس والفيلر.

ويبدو واضحًا أنها أخذت الانتقادات على محمل الجد وقررت الخضوع لعملية جراحية من أجل إزالة مادة الفيلر من شفتيها بعدما تسبب لها بآلام والتهابات أدَّت إلى تغيُّر شكلها.

وشاركت عبدالله متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" صورة لمادة الفيلر التي استخرجتها من شفتيها، وعلَّقت: "تخيلووو، ملتهبة ومليون شي صاير".

ونشرت صورة لها من داخل غرفة العمليات، وكتبت: "طبعًا كنت خايفة بس قاعدة أسوي روحي عادي وقوية.. وأحس قلبي شوي ويطلع من دبي مو بس من مكانه من كثر الخرعة بس الحمد الله سهالات والحمد الله مستانسة تخصلت من هالمادة المؤذية شكلها يخرع لمن شالها الدكتور، الله يحفظكم ويحفظ الكل".

وتابعت: "من نصب بعض الدكاترة بالمواد الدايمة يقولون لنا أحماض فواكهوآخر شي جذابين يا ويلكم من الله".