شاهد: الفيديو و الصور الأولى من خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة

شاركت شام الذهبي ابنة النجمة السورية أصالة نصري، متابعيها وجمهورها، بأول صورة من استعداداتها لحفل خطوبتها على الشاب أحمد هلال.، حيث نشرت صورة ارتدت فيها فستانا قصيرا باللون الأبيض عبر حسابها الشخصي بموقع (إنستجرام).

وكانت ابنة النجمة السورية، قد كشفت عن أول فيديو من حفل خطوبتها، وظهرت خلاله وهى تقبل رأس خطيبها (أحمد)، ثم قامت باحتضانه، في الحفل الذي أقيم على أحد المراكب وسط النيل، بينما قام خطيبها بإهدائها خاتم الخطوبة راكعًا على قدمه في مشهد رومانسي.

وكانت شام قد شاركت متابعيها أول صور لها مع خطيبها عبر حسابها على (إنستجرام)، وكتبت: (أيتها القلوب الحاضرة.. ليس لكل أحد أن يكون محبوبا، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فلا يفتك يا عزيزي أن تكون محبا.. ولتعلموا أنما الحب ما ثبت.. اللهم نسألك الثبات).

بدورها كتبت أصالة عبر حسابها على (إنستجرام): (لأنّي مابخبّي عنكم معلومة وبعتقد أي خبر لازم تاخدوه منّي طالما أنا بينكم موجودة، وبناء عليه اليوم خطبة بنتي شام على شاب خلوق ومهذّب وأهمّ شيء بيخاف من الله، وهالفرح شاغلني بالإضافة لمسئوليّاتي تجاه ولادي وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب، ولمًا يكون فيه شيء جديد أنا رح خبّركم عنّه).

وتابعت أصالة: (ادعوا لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبة نقيّة خالية منّ كلّ أنواع الألمّ، وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرة حلوة نظيفة.. آمين يا ربّ العالمين).و يأتي ذلك في الوقت الذي انتشرت أخبار عن زواج الفنانة أصالة نصري من نائب برلماني منذ عدة أسابيع، ولم تعلق الفنانة بدورها بالنفي أو الإيجاب حتى الآن.