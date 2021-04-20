شاهد: الهام شاهين تطل على متابعيها بقفطان رمضاني مميز

نشرت الفنانة إلهام شاهين ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات (انستجرام).

و علقت إلهام شاهين علي الصور قائلة :( بحب لبس القفطان في رمضان ).

يذكر أن مسلسل حكاية (حتة مني) للنجمة إلهام شاهين كان قد حقق نجاحا كبيرا بعد عرضها الأيام القليلة الماضية عبر فضائية CBC.

وقدمت إلهام شاهين شخصية حياة ضمن أحداث حكاية (حتة مني) والتى تتعرض للخيانة من قِبل زوجها وحبيب عمرها، ربما الملل هو السبب أو العمر، لتجسّد لنا المرأة التي لا يمكنها أن تتجاوز الأمر وترضى به، وأن الطلاق هو الحل الأمثل، بدلًا من الحياة مع رجل يدعي حبها.

وبعد الوقت تواجه حياة مرض السرطان، لتحارب مع نفسها التغيّرات التي تحدث في جسدها، ومع ذلك تصر على الطلاق، ولكن هنا يظهر الحب الدفين في زوجها، والذي لم يتخيل أبدًا الحياة بدونها، فتعود العلاقة أقوى مما كانت عليه.

ويشارك النجمة في بطولة المسلسل النجوم أحمد وفيق، إيناس كامل، مؤمن نور، نهال عنبر وسارة الشامي، وهو من تأليف شهيرة سلام، إنتاج سينرجي تامر مرسي ومها سليم، وللمخرج حسام علي.