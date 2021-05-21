شاهد: تامر حسني يدعم فلسطيني بالتطوع لدى الهلال الأحمر

شارك الفنان المصري تامر حسني جمعية الهلال الأحمر المصري ضمن حملات دعم الشعب الفلسطيني في تقديم المعونات، عقب تعرض قطاع غزة لعدوان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وعلق عبر تطبيق تبادل الصور والفيديو(انستجرام):( كل الشرف أن أكون واحد من شباب مصر المتطوعين و المتبرعين و الداعمين للشعب الفلسطيني الباسل مع الهلال الأحمر المصري للمره الثانيه . و من كل قلبي بشكر كل الشباب المصري العظيم اللي شوفته النهارده جاي يساعد بقلبه و روحه و مجهوده بكل طاقه و كل حب لأهالينا في فلسطين ، اللهم إحفظ فلسطين و شعب فلسطين).

أما فنيا فقد الفنان المصري تامر حسني، طرح فيلمه الجديد (مش أنا) في عيد الفطر المقبل، وذلك بعد عدة تأجيلات بسبب تبعات فيروس (كورونا).

تدور قصة الفيلم، حول حالة نفسية ما تصيب (حسن) تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جداً بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائماً على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

يشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

