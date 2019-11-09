شاهد: جلسة تصوير لميريام فارس و ابنها في (حب الوطن)

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جمهورها بجلسة تصوير مع نجلها جايدن، عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستجرام)، ترويجًا لحملة تطالب فيها بتوعية الأطفال على حب الوطن.

وظهرت ميريام وجايدن في الفيديو الذي يجمع صور الجلسة بملابس بيضاء، وحملا علم بلادهما، وعلقت: (توعية الأطفال على حب الوطن أمر جداً مهم هيدي الثورة لأولادنا، ومستقبلهم)، حسب موقع مصراوي.

وكانت الفنانة ميريام طالبت الشعب اللبناني بارتداء ملابس من اللون الأبيض، وكتب منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع (تويتر): (يلا كلنا نلبس أبيض بكل لبنان حتى ما ننصبغ بأي لون).

وكانت الفنانة اللبنانية شاركت في المظاهرات التي قام بها الشعب اللبناني احتجاجًا على المعيشة والحالة الاقتصادية.