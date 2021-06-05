شاهد: جميلة عوض في إطلالة صيفية بحرية على (إنستجرام)

نشرت الفنانة جميلة عوض صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) . و ظهرت جميلة عوض بإطلالة صيفية جريئة علي الشاطي من عطلتها الصيفية .

هذا و انتهت من تصوير فيلم يحمل اسم (عروستي) يجمعها للمرة الأولى مع الفنان احمد حاتم مشيرة أنها سعيدة بالعمل المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في دور العرض السينمائي.

وأضافت الفيلم يحمل طابع الرومانسية بفكرة مختلفة تقدم لأول مرة في السينما مختلفة عن ماتم تقديمه قبل ذلك وتتمنى أن ينال دورها إعجاب الجمهور.

يذكر ان آخر ما عرض للفنانة الشابة كان مسلسل (حرب أهلية) و قد عرض في موسم رمضان الماضي. مسلسل (حرب أهلية) من إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عادل، وإنتاج جمال العدل، وشارك في بطولته أروى جودة، مايان السيد، محمود حجازي، سينتيا خليفة، جميلة عوض، خالد حجاج، رشدى الشامي، عمرو صالح، ميريت عمر الحريري.