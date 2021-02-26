شاهد: خالد سليم يبهر متابعيه بجلسة تصوير جديدة

خضع النجم خالد سليم لجلسة تصوير جديدة ومختلفة، نشرها عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل المختلفة، وظهر خالد سليم في الجلسة الجديدة مرتديا قميصا أبيض وبنطالا أسود، و قد نالت إعداب متابعيه و إشادتهم.

وعلق خالد سليم على الصور:(ياللي أنت معاك عرفت طريق الحب منين).

ويستعد النجم خالد سليم خلال الفترة المقبلة لتسجيل أغنية جديدة تحمل اسم (دمر حياتي) من ألحان مصطفى محفوظ وكلمات وليد الغزالي، وتنتمى إلى طبيعة الأغاني الدرامية، حيث يقدمها بشكل مختلف عن أغانيه السابقة ، كما يستعد لتصوير أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، وتحمل اسم (عشمني) من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل وتنتمى إلى طبيعة الأغاني الدرامية أيضا.

يذكر أن آخر أعمال الفنان في الدراما التليفزيونية كان مسلسل(جمال الحريم) بمشاركة النجمة نور وعدد كبير من الفنانين ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي هذا و قد حقق المسلسل مشاهدات ضخمة وردود فعل مميزة، وتصدر مؤشرات البحث فى كل حلقاته.