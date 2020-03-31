شاهد: دوللي شاهين تستحضر الصيف بجلسة تصوير بحرية و بالمايوه

استعادت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين أجواء الصيف والبحر مبكراً، بنشر جلسة تصوير عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، التقطتها الصيف الماضى على البحر وظهرت مرتدية (كاش مايوه) وكتبت في تعليق علي الصور:( حرفيا اليوم ده كان من أجمل أيام حياتي).

وفي سياق متصل، تنتظر دوللي شاهين استئناف تصوير فيلمها الجديد (عيد جواز) المتوقف حالياً، والذي تعود به للسينما بعد غياب 6 سنوات ويشارك في بطولته ، إيهاب فهمي، عمر خورشيد، حسام فارس، ندى بهجت، محمد سليمان، اميرة نايف، وعدد من الفنانين الشباب وإخراج أحمد عبد الظاهر.