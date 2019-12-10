شاهد.. "دويتو" تامر حسني وبسمة بوسيل في السيارة بعد ضجة جائزة موسوعة "غينيس" (فيديو)

قرر المطرب والممثل المصري تامر حسني، تجاهل كافة الأنباء التي أثيرت خلال الساعات الماضية، بشأن تكذيب موسوعة "غينيس" له، فيما يخص جائزة أكثر فنان مُلهم ومؤثر في العالم، بتصرف جمعه بزوجته المغربية بسمة بوسيل في السيارة.

ونشرت بسمة عبر خاصية "ستوري" على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" مقطع فيديو لها من داخل السيارة، وبجوارها زوجها تامر، وهما يغنيان معًا إحدى أغاني نجم الجيل، على طريقة "الدويتو".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، مشيرين إلى أن تامر وزوجته أرادا توصيل رسالة من خلاله، وهي عدم مبالاتهما بما يتردد عن كذب الفنان المصري بشأن كسره الرقم القياسي كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم.

وانتشرت صورة رئيسية لـ"غينيس" عبر موقعها الإلكتروني تصدرها الفنان المصري عمرو دياب الذي يحمل الرقم القياسي لأكثر عدد جوائز الموسيقى العالمية لأكثر عدد مبيعات من فنان في الشرق الأوسط، وبدأت التكهنات حول حقيقة لقب تامر حسني، حيث عقد البعض مقارنة بينه وبين مواطنه بسبب هذا التجاهل.

وانتقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي للصفحة الرسمية للموسوعة عبر "فيسبوك"، وتركوا تعليقات للاستفسار حول الأمر وتساءل الكثيرون: "هو تامر قليل عشان التجاهل ده؟"، وتجاذب الكثيرون أطراف الحديث ونشروا صورة عمرو دياب المتصدرة لموقع الموسوعة.

واستمر الجدل بشأن لقب "الفنان الأكثر إلهامًا في العالم"، مشيرين إلى أن التوقيعات التي تمت على لوحة الإعلانات في مارينا مول أبو ظبي قبل يومين تعد "شحاتة" ولا قيمة لها، فيما سخر البعض الآخر من صورة تسلم تامر حسني لدرع موسوعة "غينيس" على اعتبار أنه تغنى بلقب ليس حقيقيًا.

وبدأت القصة حول الجدل والاتهامات بعدما تحدث المحاضر أحمد الشيخ مقدم برنامج "30 فبراير" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تفاصيل دخول الفنان تامر حسني موسوعة "غينيس ريكورد" العالمية.

وأكد "الشيخ" خلال منشوره أن تامر حسني ادعى كذبًا أنه دخل الموسوعة العالمية باعتباره المطرب الأكثر تأثيرًا وإلهامًا وله العديد من الأعمال الخيرية وكافح بأعماله تعاطي المخدرات بالنسبة للشباب.

وأضاف أنه وبالعودة إلى الفيديو الذي نشره تامر حسني حين أعلن دخوله للموسوعة لم تذكر المذيعة عن أن تلك الجائزة للأعمال الخيرية أو غيره، بل تم اجتزأ كلامها: "الرقم السابق كان 4 آلاف بينما الرقم الذي حصل عليه تامر هو أكثر من 12 ألف".

وتداولت مواقع إخبارية منذ أمس، بيانًا تم نقله عن موسوعة "غينيس" نفت من خلاله كون تامر حسني أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم، وأشار إلى أن "غينيس" لا تقيس الإنجازات التي لا تتبع معايير واضحة.

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