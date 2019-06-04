شاهد: راغب علامة ينشر صورةصيفية لـ(عائلته الجميلة)

نشر الفنان راغب علامة صورة عبر حسابه على (إنستجرام)، لعائلته (زوجته وابنيهما).

الصورة جاء في خلفيتها البحر، حيث ظهرت عائلته فى صورة متناسقة، وعلق راغب عليها: (عائلتي الجميلة).

ولاحظ الجمهور ان الابن الاكبر خالد يشبه والده، اما الابن الاصغر فيشبه والدته.



من جهة أخرى، يستعد راغب علامة، لجولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية، يبدأها بـ3 حفلات متتالية: الأولى في مدينة ديترويت 14 يونيو/حزيران، والثانية في بوسطن 15 يونيو/حزيران، والثالثة في باهاماس 16 يونيو/حزيران.

ويحصل راغب بعدها على 5 أيام راحة، ثم يستأنف جولته بحفل سان خوسيه 21 يونيو/حزيران، ثم حفل لاس فيجاس في اليوم التالي 22 يونيو/حزيران، ويختتم جولته الفنية بحفلين متتاليين، الأول في واشنطن 28 يونيو/حزيران، والثاني بمدينة نيو جيرسي في اليوم التالي 29 يونيو/حزيران.