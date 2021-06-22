شاهد: ريهام عبد الغفور تحتفل بعيد ميلاد ابنها الذي أصبح شابا

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة جديدة تجمعها بنجلها عبر خاصية (ستوري) بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام).

و علقت عبد الغفور على الصورة مهنئة ابنها بمناسبة عيد ميلاده وقالت (عيد ميلاد سعيد لابني، صديقي العزيز، مرشدي)، حسب موقع في الفن.

يذكر أن ريهام عبد الغفور شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل (قصر النيل) مع دينا الشربيني، صبري فواز، أحمد مجدي وغيرهم نخبة من نجوم الفن، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج خالد مرعي.

كما شاركت عبد الغفور كضيفة شرف في فيلم (أعز الولد) من بطولة ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، شيرين، إنعام سالوسة وبمشاركة نخبة من النجوم كضيوف شرف من بينهم منى زكي، أروى جودة، عمرو يوسف وغيرهم. الفيلم من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي ومن إخراج سارة نوح.