شاهد: سلاف فواخرجي تبهر متابعيها بإطلالة بيضاء ساحرة

شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (انستجرام).

وظهرت سلاف فواخرجي بإطلالة ناعمة ومحتشمة، وارتدت فستان محتشم باللون الابيض، مع لمسات المكياج المميز، وتركت شعرها الأحمر القصير منسدلا على كتفيها ما أثار إعجاب متابعيها.

وشاركت سلاف فواخرجي، في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل (الكندوش) وهو عمل درامي من إخراج سمير حسين، وبطولة الفنان أيمن زيدان، والنجمة سلاف فواخرجي، كندة حنا، أيمن رضا، وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حول أحد الرجال الأثرياء الذي يعجب بأرملة تسكن بجواره، بالرغم من زواجه، والصراع بين الخير والشر.

وتعرضت سلاف فواخرجي لحملة هجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بوستر مسلسل (شيكاغو) الذي ظهرت فيه بجرأة، حيث تظهر وهي تحاول ان تقبل بطل العمل. ووصف البعض البوستر بـ (خادش للحياء)، وتم توجيه انتقادات لاذعة لسلاف فواخرجي وأبطال العمل.



ولكن كان موقف زوج سلاف فواخرجي صادم للبعض عندما نشر البوستر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) وعلق قائلا :(بعدستي، موفقة سولاف الغالية)،ليضع حدا للشائعات التي طالت سلاف فواخرجي وزوجها بأنهما اختلافا بسبب البوستر وقررا الانفصال.

مسلسل (شارع شيكاغو)، يشارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.

