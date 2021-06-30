شاهد: شكران مرتجى تثير الجدل بهذا الكاريكاتير...

شاركت النجمة السورية شكران مرتجى متابعيها على تطبيق (إنستجرام) بصورة لها رُسمت بطريقة كاريكاتورية لافتة وهي تجسد شخصيتها في مسلسل (جميل وهناء)، الذي حقق نجاحاً باهراً حين عرضه.

وظهرت شكران برسم كاريكاتوري وهي تجسّد شخصية (أمل) في المسلسل، وعلّقت عليها قائلةً: (اللي مالو قديم مالو جديد، فخورة بكل مراحل حياتي أتغيرت واتطورت ونضجت بس من جوا أنا زي ما أنا، مسلسل (جميل وهناء) 1997- 1996)، حسب موقع السوسنة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة العفوية التي حصلت عليها بتصميم كاريكاتوري طريف، وعبّروا عن امتنانهم لعفويتها وثقتها بنفسها.

وكانت النجمة العربية المتألقة قد أبدت إعجابها بأغنية النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الجديدة (لوكنت)، وتفاعلت معها من خلال تغريدات على (تويتر) حيث كتبت: (لو كنت حاجة بيضا حاكون حمامة سلام، لو كنت حاجة سودا كنت ليل عمره ما ينام، لو كنت حاجة حمرة حاكون روج في بق المدام، لو كنت بنت جامدة حاكون هيفا وما بصسش إلا لقدّام... تقبشيني)، لتعيد هيفاء نشر ما كتبته شكران مثنيةً على خفّة دمها، ومؤكدةً محبتها لها إذ كتبت: (لا اتفضّلي لعنا عايزينك بموضوع نمضيكي على تنازل بالكلام، حبّيت روج في بق المدام بحبك شكران).