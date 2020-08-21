شاهد: صبا مبارك بـ(الهوت شورت) في أحدث إطلالاتها

شاركت النجمة صبا مبارك جمهورها بصور جديدة خلال قضاء إجازتها الصيفية، وظهرت خلالها ترتدي (هوت شورت) جينز و(تي شيرت)آ أبيض، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع (انستجرام)، بقصيدة عن الحب، للشاعر تيسير السبول وهو صديق لعائلتها وتم تسميتها على اسم ابنته.

وتقول :(رغم ان الحب مات رغم ان الذكريات

لم تعد شيئا ثمينا...

ما الذي نخسره ان نحن التقينا

ابتسمنا ...وانحنينا..وهمسنا مرحبا

ومضينا...

ليس يدري ما الذي نضمره في خافقينا

مرحبا كاذبه نسكت فيها الناس حتى لا يقال

آه يا عيني ع الاحباب عشاق الخيال

وحدنا نعلم اننا افترقنا

وانتهى ما كان من حب قديم يوم قلناها معا

حبنا كان خرافه).