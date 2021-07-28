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شاهد صفاء أبو السعود بعد سنين من الغياب.. وتكشف عودتها للفن بـ"فجر الضمير"

منشور 28 تمّوز / يوليو 2021 - 08:33
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

حلَّت الفنانة والإعلامية المصرية صفاء أبو السعود ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، وذلك بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.

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أشارت صفاء أبو السعود أنها لا ترى غيابها عن الساحة الفنية كان طويلًا باعتبار الفن مغروس في داخلها، وقالت: "عشان أنا بدأت وأنا طفلة فالفن أصبح مغروسًا بداخلي والاحساس بالفن لم ينقطع حتى عندما قدمت برامج متلفزة كنت شغالة مع الفنانين برضه".

 

صفاء أبو السعود تعود للغناء

 

وخلال اللقاء، طرحت لميس الحديدي سؤالًا على صفاء أبو السعود بشأن موعد عودتها إلى الفن والغناء، لتجيب الأخيرة: "معرفش قد إيه، قولي ثلاث ساعات".

وكشفت صفاء أبو السعود، صاحبة الأغنية الشهيرة "أهلا بالعيد"، عن عودتها للغناء من جديد من خلال أغنيتها الجديدة  "فجر الضمير"، التي ستؤديها في ختام احتفالية وزارة الشباب ومهرجان إبداع في نسخته الثالثة لمراكز الشباب، ولأول مرة للأندية الرياضية في مختلف المحافظات، المقرر انطلاقه في 29 يوليو.

 

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صفاء السعود تبكي على فراق زوجها

 

سألت الحديدي حول إذا ما تفتقد أبو السعود زوجها ورفيق عمرها رجل الأعمال السعودي الراحل، الشيخ صالح كامل، لتجيب والدموع في عينيها: "لا أستطيع أن أقول لك كم أنا أفتقده، أشعر أنني عندما أفعل أي شيء أحس بوجوده معي، كذلك عندما أقوم بفعل شيء هو يحبه أشعر أنه معي، من الصعب جدا الحديث عنه".

 

كلمات دالة:صفاء أبو السعودمشاهيرنجومفجر الضمير

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