سمية الخشاب تسخر من قدرات طليقها أحمد سعد الجنسية بيوم زفافه!

منذ ساعات تم عقد قران الفنان الشعبي أحمد سعد على مصممة الأزياء علياء بسيوني بحفل صغير اقتصر على الأهل والمقربين.

مع تداول أخبار الزفاف وانتشار الصُور الأولى من عقد القران وُجهت الأنظار نحو الممثلة المصرية سمية الخشاب والتي هي طليقة أحمد سعد، وانتظر الجمهور رد فعل منها بعد تداول أخبار الزواج، ويبدو أن الممثلة قررت الرد بطريقتها عن طريق مشاركة صُورة لها وهي تشير بأصابعها إلى شيء محدود.

الصُور التي شاركتها وصفها الجمهور بأنها تلميح جنسي لقدرات أحمد سعد خاصةً أنها لم ترفقها بأي تعليق وجاءت بالتزامن مع إعلان زواج أحمد سعد.

طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد

يذكر أن المحكمة المصرية كانت قد أجبرت طليق الممثلة بدفع 500 ألف جنيه مصري أي ما يعادل الـ 31,806 ألف دولار أمريكي تحت إطار دعوى مؤخر الصداق التي رفعتها مؤخراً، كما ألزمت المحكمة أحمد سعد بدفع مصاريف القضية كاملةً. جاء القرار بعد إثبات الخشاب أنها لم تتقاضى مؤخرها من بعد الطلاق وبعد الإستماع للشهود أطلقت المحكمة المصرية قرارها الأولي بحق سعد.

هذه الصفعة الثانية التي وجهتها الخشاب لـ أحمد إذ أنه صدر قرار من المحكمة قبل فترة والذي جاء فيه بأن على أحمد أن يدفع 270 ألف جنيه مصري كنفقة متعة وطلاق لزوجته سمية، وبالتحديد قضت محكمة الأسرة بحصول خشاب على مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة قدرها 3 أشهر، ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهراً وبذلك يكون الإجمالى 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

وجاء قرار المحكمة بعد أن أثبتت سمية أنها تعرضت للأذى النفسي والجسدي على يد طليقها، كما أنها قدمت للمحكمة أوراق تثبت عدم حصولها على مستحقاتها المالية بعد أن رفض الطرفين التصالح وحل الموضوع ودياً. ووقتها شاركت سمية فيديو راقص على أنغام أغنية الفنانة العالمية "تايلور سويفت" فرحاً بعد أن تمكنت من كسب دعوى الخلع التي رفعتها ضد زوجها السابق الفنان أحمد سعد.

زواج سمية الخشاب

أما عن زواجهما فقد تم في منتصف الليل بعد أن شاركت سمية فيديو لايف من الحفل الذي أُقيم، ورافق حفل الزفاف هجوم شديد من طرف ريم البارودي والتي كانت الطليقة السابقة لـ أحمد، وصرحت بأن صديقتها سمية قد خذلتها وأنها هي من قدمت لها الفنان أحمد على طبق من ذهب وأضافت أنهما كانا متزوجان سراً. الثنائي وقتها نفى كل هذه التصريحات وأضافت سمية أنها لم تتزوج سعد إلا بعد أن رأت قسيمة طلاقه من ريم البارودي لتتأكد أنها انتهت من حياته.

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