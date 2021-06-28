أحمد سعد يصدم الجمهور بالتغيير الجذري في وجهه...تشويه وليس تجميل!

شارك الفنان المصري أحمد سعد مجموعة صُور جديدة له من أحدث جلسة تصوير كان قد خضع لها مؤخراً.

الصُور الجديدة شكلت صدمة للجمهور الذي لم يتمكن من التعرف على أحمد سعد بسبب التغير الكبير في وجهه من ناحية خضوعه لتحديد الفك وإبراز منطقة الخد إضافةً إلى إبر البوتكس في منطقة الجبين. الجمهور بدوره أطلق عدة تعليقات ساخرة على صُور الفنان والتي كان منها:

"ماله عيونه صغرت"....."هذا مو تجميل هذا تشويه"..وتابع آخر "لو ما كان إسموا مكتوب ع الصورة كان ما عرفتوا"...وجاء في تعليق أحدهم "الفلوس تنظف".

يذكر أنه منذ أشهر تم تداول صور أحمد سعد من داخل أحد مراكز التجميل التي أجرى فيها جراحة تعريض الحنك بالإبر إضافة إلى تعديل للأسنان الأمامية مما غير قليلاً في منظر الشفاه، إلا أن البعض ربط الموضوع بأنه خضع لتكبير الشفاه بواسطة الفيلر.

زيجات أحمد سعد !

بالحديث عن العلاقات الشخصية للفنان فقد عاش علاقات عاطفية فاشلة نوعاً ما بدايتها بزواجه من أم أطفاله "لبنى بيومي" عام 2006 والذي أثمر عنه "جودي وأحمد"، إلا أن الزواج انتهى عام 2011 عندما اكتشفت زوجته علاقته العاطفية مع صديقتها الفنانة ريم البارودي.

علاقة ريم وأحمد كان حولها الكثير من الأسئلة والغموض خاصةً أنه قيل أنهما تزوجا لـ 6 أيام فقط بينما أكدت أنهما تزوجا لأكثر من ذلك. ريم أضافت في أحد البرامج بعد زواج أحمد من صديقتها الفنانة سمية الخشاب والذي تم عام 2017 أنها كانت من قربتهما من بعض.

زواج أحمد من سمية استمر فقط لـ 18 شهراً وانتهى بطريقة بشعة بعد أن وصل الموضوع للمحاكم بتهمة الاحتال من طرف سمية، إلا أن سمية لم تلتزم الصمت وأكدت أنها فقدت جزء من جسدها "البنكرياس" بعد أن إنهال أحمد عليها بالضرب المبرح.

أما حالياً فهو في علاقة عاطفية مع مصممة الأزياء المصرية علياء بسيوني، وعلى الرغم من الفضيحة التي واجهها الفنان بعد أن تم إرسال صُور له برفقة فتيات إلى هاتف خطيبته الشخصي أكد سعد أنه تمكن من إقناعها بأن الصُور قديمة وتعود إلى ما قبل علاقتهما والتي في طريقها للزواج الرسمي.



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