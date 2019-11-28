شاهد: ظافر العابدين يحتفل بعيد ميلاده بتورتة غريبة!

احتفل النجم التونسي ظافر العابدين بعيد ميلاده الـ47، بتورتة مختلفة على شكل خروف، ساخرا :(السنة دي التورتة هي العشاء في نفس الوقت 2x1).

هذا و حرص العديد من النجوم على تهنئته، وأولهم النجم إياد نصار، حيث علق قائلا :(كل سنة وانت طيب أخي)، وكذلك الفنانة أروى جودة :(عيد ميلاد سعيد حبيبي).

وكتبت كندة علوش:( عيد ميلاد سعيد يا عزيزي أتمنى لك كل التوفيق)، فيما كتبت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص :(عيد ميلاد سعيد عقبال الـ100)، حسب موقع اليوم السابع.

يذكر ان آخر أعمال ظافر عابدين هو مسلسل (عروس بيروت)، ويشاركه بطولته تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، و ضحى الدبس.