شاهد: علا غانم في مصر للاحتفال بزفاف ابنتها كاميليا

احتفلت الفنانة علا غانم يوم الخميس، بزفاف ابنتها كاميليا الدفراوي على عبد الرحمن علاء رجب، خلال حفل اقتصر على حضور أهل وأقارب العروسين فقط، حيث حضرت علا غانم وأسرتها من الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أيام من أجل التجهيز للحفل والانتهاء من كل الترتيبات.

وكانت الفنانة علا غانم ظهرت يوم الاثنين الماضي، لأول مرة بعد غياب 4 سنوات عن الساحة الفنية، حيث سافرت إلى أمريكا للبقاء مع أسرتها هناك بعدما قدمت آخر أعمالها فيلم الفندق عام 2017، حيث ظهرت علا وهي تصفف شعرها، وقالت: (بقالي 4 سنين بعيد عن بلدي ورجعت عشان أظبط شعري). ولم يعرف بعد إذا ما كانت الفنانة قد اعتزلت الفن نهائيا أم لا.