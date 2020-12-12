شاهد: قمر تستعرض أنوثتها بالـجلد و الـ(هوت شورت)

حرصت الفنانة اللبنانية قمر على مشاركة متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور (إنستجرام)، صورة جديدة لها.

وخطفت قمر اللبنانية الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت (هوت شورت) جينز ونسقت معه سترة قطنية باللون الاسود وجاكيت جلد.

وانتعلت حذاء بوت برقبه، ما منحها إطلالة عصرية أنيقة، أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت قمر على شعرها المنسدل، وارتدت إكسسوارات بسيطة متناسقة مع إطلالتها الأنيقة.

يُذكر أن احدث أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية (Kiss My Lips)، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع (يوتيوب)، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.