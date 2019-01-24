شاهد كابور يروي قصته الغريبة التي وقع فيها مع إحدى المعجبات..هذا ما حدث!

شاهد كابور

من المعروف عن شاهد كابور أنه استطاع خلال فترة قصيرة أن يؤسس لنفسه اسمًا لامعًا في سماء بوليوود، ليصبح مع مرور الوقت من بين النجوم الذين يمتلكون رصيدًا غنيًا بالأفلام الرائعة في عالم صناعة الأفلام الهندية.

وفي إحدى المقابلات مؤخرًا مع النجم شاهد كابور عن طريق المجلة الهندية "Filmfare"، تذكر كابور واحدة من أكثر القصص جنونًا وغرابة التي وقع فيها مع إحدى معجباته، وقال: "لقد تسلقت إلى منزلي الساعة 2 صباحًا، ولم أسمي هذا الشخص على أنه معجب، بل هو شخص يلاحقني فقط، وبكل ما تحمله الكلمة من معنى كان هذا الشيء الأكثر جنونًا، لقد كنت خائفًا ولم يكن الأمر مسليًا أبدًا".

وأكمل كابور حديثه وكشف أيضًا عن الطريقة التي وقع فيها بحب زوجته ميرا راجبوت، حيث أنه أغرم بها منذ اللحظة الأولى وقتما رآها وكانت تصغره بـ13 عام.

الجدير ذكره أن صاحب الـ37 عامًا، بدأ مسيرته الفنية من خلال العمل في أشرطة الفيديو الموسيقية والإعلانات، ومن ثم انتقل إلى عالم بوليوود ومثل في أول فيلم له هناك ولاقى نجاحًا باهرًا ليحصد فيما بعد جائزة مقدمة من مجلة فيلم فير لأفضل ممثل.