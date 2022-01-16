شاهد كيف أصبحت "نادية" من مسرحية "سك على بناتك".. فاتنة رغم التقدم بالعمر

لا يسعنا سوى الإشادة بجمال الفنانة المصرية إجلال زكي الذي ما زال يبهرنا رغم مرور الأعوام الطوال.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ إجلال زكي في أحدث ظهور لها بعد سنوات طويلة من تغيبها عن الساحة الفنية، فقد قامت إحدى قريباتها بنشر صورة تجمعها بها عبر حسابها على "فيسبوك".





ونلاحظ التغيُّر الواضح على ملامح إجلال عما كانت عليه في فترة شبابها مع الحفاظ على جمالها الفاتن رغم تقدمها بالعمر والتجاعيد التي غزت تقاسيم وجهها.

يذكر أن الفنانة لمع نجمها في حقبة الثمانينات وكان أول أعمالها الدرامية مسلسل "البوسطجي"، واشتهرت بشخصية "نادية" في مسرحية "سك على بناتك" مع النجم الراحل فؤاد المهندس.

