إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها الـ61 بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)

احتفلت الفنانة المصرية إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ61 بحضور عدد من نجوم الفن في الوسط الفني المصري وعدد من المشاهير، مثل محمد منير وهاني شاكر ويسرا وليلى علوي وسميرة سعيد وفيفي عبده وشريف منير ولقاء الخميس وغيرهم من النجوم.

وحرصت النجمة ليلى علوي على مشاركة المتابعين لديها على موقع إنستغرام بصورة جمعتها بالفنانة إلهام شاهين في هذه المناسبة وظهرت معهن أيضًا النجمة نيللي التي يصادف أيضًا عيد ميلادها في نفس اليوم، وتركت ليلى علوي تعليقًا على الصورة قالت فيه: “كل سنة وأنتم منورين حياتنا، عيد ميلاد سعيد بحبكم".

كما ظهرت الفنانة إلهام شاهين أيضًا في إحدى الصور التى نشرها عبر حسابها على "فيس بوك" وهى تحتضن كلب صغير، وعلقت "شاهين" على الصور: "سنة حلوة على كل الحلوين".

من ناحية أخرى، تلتقى النجمة إلهام شاهين، مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، للمرة الأولى في الدراما من خلال مسلسل "بطلوع الروح" الذي كان يحمل اسم "اتجاه إجباري"، والمكون من 15 حلقة، ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته منة شلبي، أحمد داوود، أحمد السعدني، وتأليف محمد هشام عبية، لتعود إلهام شاهين إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 5 سنوات.

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