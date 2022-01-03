نجوم هوليوود يحتفلون في دبي.. وويني هارلو مثيرة بالأحمر

توجَّه عدد كبير من النجوم إلى مدينة دبي سواء للعمل أو الترفيه عن أنفسهم، ولقد رصدنا عدد من نجوم العالم المتواجدين في هذه المدينة الساحرة.

ويني هارلو



سافرت عارضة الأزياء الأمريكية ويني هارلو إلى دبي للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، حيث شاركت مقطع فيديو لها أثناء تواجدها في ملهى ليلي مُرتديةً فستان أحمر اللون مثير، كما استمتعت برحلة على متن قارب خلال رحلتها، و أقامت في فندق رافلز النخلة.

روبي ويليامز



قام مغني البوب ​​البريطاني روبي ويليامز بزيارة عابرة إلى دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع لإقامة عرض خاص في منتجه أتلانتس النخلة دبي، واستقبل الجماهير بأداء حماسي ومذهل لأفضل أغانيه الناجحة.

فلويد مايويذر جونيور



يتواجد الملاكم المحترف فلويد مايويذر في دبي خلال الوقت الحالي للاستمتاع بزيارة حديقة دبي المعجزة والاحتفال في ملهى Float Dubai.

ديمتري فيغاس



بعد الأداء الهائل في إكسبو 2020 دبي احتفالًا بليلة رأس السنة، قام ديميتري فيغاس بزيارة منتجع فايف نخلة جميرا، حيث كان يستمتع بوقت فراغه مع الأصدقاء، وكذلك الغداء في مطعم شيمرز جميرا.

ارمين فان بورين



كما تصدّر أرمين فان بورين معرض إكسبو 2020 دبي في نهاية هذا الأسبوع، وأمتع الدي جي الحشودباحتفال أسطوري ليلة رأس السنة.

بيتر أندريه



أثار نجم البوب ​​الأسترالي بيتر أندريه إعجاب ضيوف فندق جميرا زعبيل سراي في 31 ديسمبر عندما انضم إلى فرقة About Last Night على خشبة المسرح. ورغم أنه الأداء وصفه المغني بـ"أداء اللحظة الأخيرة إلَّا أنه استمتع به.



