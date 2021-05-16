حورية فرغلي تعرَّضت لعمل سحري جعلها طريحة الفراش.. وهكذا اكتشفت الأمر!

أطلَّت الفنانة المصرية حورية فرغلي ضيفة في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، وتحدَّثت عن تعرضها لعمل سحري تسبب لها بمشاكل كبيرة.

كشفت حورية فرغلي عن تعرضها لعمل سحري بعد انتهائها من تصوير مسلسلها "ساحرة الجنوب"، وقالت: "أنا بصدق بالسحر طبعا لأنه مذكور في القران وانا اتعملي على فكرة ولقيته وشفته".

وتابعت: "أنا بعد المسلسل قعدت سنة بالسرير عيانة مش عارفة انا عندي ايه والدكاترة كلهم مش عارفين انا عندي ايه وبعدين مامي جابتلي حد يقرأ قران علي وقال البنت دي معمولها حاجة".

وأشارت أن الخادمة في منزلها وجدت ورقة مكتوب عليها بالأحمر "حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويوقف زواجها وخلفتها ورزقها مع خصلتين من شعرها" ملفوفة وموجودة في قوار للزرع.

وحول هوية الشخص الذي قام لها بالعمل، فأشارت أنها لم تعرف إلى الآن هويته.

تدور أحداث مسلسل "ساحرة الجنوب" حول (روح) الفتاة الصعيدية التي لها اتصال بعالم الجن والشياطين، وتقوم عن طريق السحر بخلق العديد من المشاكل والتوترات بين أهالي القرية.