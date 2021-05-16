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أحلام تصف نفسها وأصالة بالـ"مجانين".. وهذه تكلفة فاتورة هاتفها!

منشور 16 أيّار / مايو 2021 - 11:17
أصالة وأحلام
أصالة وأحلام

حلَّت الفنانة الإماراتية أحلام ضيفة في برنامج "كاربول كاريوكي" مع الفنان اللبناني وسام بريدي، حيث وصلت عبر طائرة هليكوبتر ثم انتقلت إلى سيارة البرنامج.

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ولا بد أن تتطرَّق أحلام شامسي للحديث عن خلافها مع النجمة السورية أصالة، فالجميع يدرك الخلافات والمشاكل التي بينهما منذ عام 2019، فمرة يتم الصلح بينهما ثم يعيدان الخلاف بينهما.

وخلال اللقاء، سأل وسام بريدي حول علاقتها بأصالة، فأجابت أحلام: "هي بتعرف إني بحبها كتير".

ثم سألها عن علاقتهما في الوقت الحالي، أجابت: "احنا خوات على فكرة، بس مدري مجانين.. بليز أصالة بليز بتعرفي قديش أنا بحبك، خلص كبرنا أنا 25 وأنت 25، خلص اتحمليني ما يصير."

 

وكشفت أحلام خلال اللقاء مجموعة المواقف التي تعرضت لها، من بينها:

عدم إيجادها السباحة

كشفت أحلام أنها كادت تتعرض للغرق في أحد البلدان الأوروبية، وأثناء غرقها افتعلت خلاف مع إحداهن معتقدةً أنها كانت تصويرها. وحول إذا ما تعلمت السباحة، أجابت بلا.

 

فاتورة هاتفها

كشفت أحلام أن فاتورة هاتفها  وصلت إلى 1000 دولار في يوم واحد أيام الحب والغرام، وأشارت أنها تستاهل.

وعلَّق أحد المستخدمين: "هذه الفاتورة الباهظة توحي أن المكالمات الغرامية ليست بقيمتها المادية ولكن بقيمتها المعنوية وبالإحساس الصادق الذي ينبع من أعماق القلب ، والفنانة الغالية أحلام تستاهل أكثر".

هل تعلم أن فاتورة هاتف الفنانة #أحلام وصلت إلى 1000 دولار في يوم واحد أيام الحب والغرام؟
#CarpoolKaraokeAR https://t.co/b8HJcFd1tP@AhlamAlShamsi @WissamBreidy pic.twitter.com/gOTXQmamV4

 

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فقدان فستانها

كشفت أحلام أنها فقدت حقيبة فساتينها التي كانت تتجهز لارتدائه في أوبرا دبي، لكنهم وجدوا الحقيبة في جناح آخر.

 

كلمات دالة:أحلامأصالةمشاهيرفنخلافكاربول كاريوكيشهرة

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