أحلام تصف نفسها وأصالة بالـ"مجانين".. وهذه تكلفة فاتورة هاتفها!

حلَّت الفنانة الإماراتية أحلام ضيفة في برنامج "كاربول كاريوكي" مع الفنان اللبناني وسام بريدي، حيث وصلت عبر طائرة هليكوبتر ثم انتقلت إلى سيارة البرنامج.
ولا بد أن تتطرَّق أحلام شامسي للحديث عن خلافها مع النجمة السورية أصالة، فالجميع يدرك الخلافات والمشاكل التي بينهما منذ عام 2019، فمرة يتم الصلح بينهما ثم يعيدان الخلاف بينهما.
على طريقة الأفلام الهوليودية #أحلام تهبط من طيارة الهليوكبتر وتنتقل إلى سيارة كاربول كاريوكي لتبدأ مشوارها مع #وسام_بريدي 🎤#CarpoolKaraokeAR https://t.co/b8HJcFd1tP@AhlamAlShamsi @WissamBreidy pic.twitter.com/PiVj2Y3G2w— Carpool Karaoke Arabia (@CarpoolKraokeAr) May 13, 2021
وخلال اللقاء، سأل وسام بريدي حول علاقتها بأصالة، فأجابت أحلام: "هي بتعرف إني بحبها كتير".
ثم سألها عن علاقتهما في الوقت الحالي، أجابت: "احنا خوات على فكرة، بس مدري مجانين.. بليز أصالة بليز بتعرفي قديش أنا بحبك، خلص كبرنا أنا 25 وأنت 25، خلص اتحمليني ما يصير."
وكشفت أحلام خلال اللقاء مجموعة المواقف التي تعرضت لها، من بينها:
عدم إيجادها السباحة
كشفت أحلام أنها كادت تتعرض للغرق في أحد البلدان الأوروبية، وأثناء غرقها افتعلت خلاف مع إحداهن معتقدةً أنها كانت تصويرها. وحول إذا ما تعلمت السباحة، أجابت بلا.
حقيقة تعرّض #أحلام للغرق في أحد البلدان الأوروبية 😱 و #وسام_بريدي يقدم لها عوامة السباحة!#CarpoolKaraokeAR https://t.co/b8HJcFd1tP@AhlamAlShamsi pic.twitter.com/lWwdptMNGh— Carpool Karaoke Arabia (@CarpoolKraokeAr) May 13, 2021
كشفت أحلام أن فاتورة هاتفها وصلت إلى 1000 دولار في يوم واحد أيام الحب والغرام، وأشارت أنها تستاهل.
وعلَّق أحد المستخدمين: "هذه الفاتورة الباهظة توحي أن المكالمات الغرامية ليست بقيمتها المادية ولكن بقيمتها المعنوية وبالإحساس الصادق الذي ينبع من أعماق القلب ، والفنانة الغالية أحلام تستاهل أكثر".
هل تعلم أن فاتورة هاتف الفنانة #أحلام وصلت إلى 1000 دولار في يوم واحد أيام الحب والغرام؟
#CarpoolKaraokeAR https://t.co/b8HJcFd1tP@AhlamAlShamsi @WissamBreidy pic.twitter.com/gOTXQmamV4
— Carpool Karaoke Arabia (@CarpoolKraokeAr) May 13, 2021
كشفت أحلام أنها فقدت حقيبة فساتينها التي كانت تتجهز لارتدائه في أوبرا دبي، لكنهم وجدوا الحقيبة في جناح آخر.
ما قصة حقيبة فساتين #أحلام التي فقدتها في #دبي_أوبرا ؟— Carpool Karaoke Arabia (@CarpoolKraokeAr) May 13, 2021
#CarpoolKaraokeAR https://t.co/b8HJcFd1tP@AhlamAlShamsi @WissamBreidy pic.twitter.com/jMS25b1oWI